Coppa Italia, altri ottavi: domani la Fiorentina, chiude la Juve a gennaio

IL TEMPO (M. VITELLI) - Domani, altra sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Alle 21 la Fiorentina ospita il Parma. I Viola, dopo il netto successo sulla Salernitana, sono in salute e occupano il sesto posto in classifica a un solo punto dalla zona Champions. Vola anche il Parma, che guida la serie B insieme al Venezia. La prossima settimana, invece tocca a Napoli e Inter, con i partenopei che ospiteranno il 19 il Frosinone e i nerazzurri che riceveranno il 20 a San Siro il Bologna. Gli ottavi di Coppa Italia torneranno poi a prendersi il palcoscenico dal 2 al 4 gennaio. Si inizierà con il Milan di Stefano Pioli che affronterà in casa il Cagliari, poi il 3 scenderà in campo la Roma di José Mourinho, che all'Olimpico sfiderà la Cremonese alle 21. Lo stesso giorno, ma alle 18, Atalanta-Sassuolo. Chiuderà il turno la Juventus il 4 gennaio, quando all'Allianz Stadium se la vedrà contro la Salernitana di Filippo Inzaghi.