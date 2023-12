Conferma per Yildiz. Max: "José un numero 1"

Juventus-Roma è soprattutto Mou contro Allegri. "José ha sempre vinto, i risultati sono inconfutabili e il resto conta poco. Essere accostato a lui è un orgoglio - le parole del tecnico dei bianconeri -. La Roma è una squadra scorbutica da affrontare, è uno scontro diretto. Ha uno dei migliori allenatori in panchina e non ti dà vantaggi, se non stai attento ti fa uscire dalla gara e ha grande qualità davanti".

Vlahovic partirà titolare e al suo fianco ci sarà Yildiz, con Chiesa che partirà dalla panchina. A centrocampo Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic.

(Il Messaggero)