Con lo Sheriff occasione per Aouar

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Contro lo Sheriff possibile chance per Aouar. L'algerino, arrivato questa estate a parametro zero accompagnerà infatti Mourinho nella conferenza stampa di oggi alle ore 13.30, alla vigilia dell'ultima gara del girone di Europa League contro i moldavi. Il tecnico portoghese, che ieri ha riabbracciato la squadra a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso, numerose assenze dovute a infortuni e squalifiche, in una sfida che a termini di classifica del gruppo G conta relativamente. La Roma è infatti certa del passaggio del turno, seppur come seconda, e l'eventuale qualificazione come prima è esclusivamente nelle mani dello Slavia Praga, impegnato in casa contro il Servette, con gli svizzeri già certi della retrocessione in Conference. Quella di domani sarà quindi una partita che servirà allo Special One per gestire, concedendo anche qualche minuto a quei calciatori che non hanno brillato in questa prima parte di stagione. Uno di questi è proprio Aouar, rimasto in campo per tutta la partita solamente una volta in campionato. Oltre all'algerino ci potrebbe essere spazio anche per Renato Sanches: il portoghese ha collezionato solo 7 presenze, con una media di 21 minuti per gara. Altre indicazioni arriveranno sicuramente nella rifinitura di oggi, in programma alle 10.30, con i primi quindici minuti che saranno aperti alla stampa.