Chiuse le indagini, pronto il deferimento per Mou: forse sarà interrogato venerdì

La Procura della Figc ha notificato ieri alla Roma la contestazione formale con avviso di conclusione indagini relative al procedimento aperto per dichiarazioni lesive da parte di José Mourinho nei confronti dell'arbitro di Sassuolo-Roma, Matteo Marcenaro, e di Domenico Berardi. Ora la Roma avra cinque giorni di tempo a disposizione - a partire da ieri - per presentare le memorie difensive. Il club potrebbe chiedere al procuratore federale Giuseppe Chiné di interrogare Mourinho prima di un possibile deferimento: allo Special One è contestata la violazione degli articoli 4 (lealtà sportiva) e 23 (dichiarazioni lesive) del codice di giustizia sportiva: rischia una multa o una squalifica a tempo. [...]

(Corsera)