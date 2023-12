Chiudiamo bene l'anno a Torino

Si chiude un anno difficile per la Roma e si chiude a Torino, su un campo tradizionalmente

difficilissimo. Bisogna avere coraggio e la consapevolezza di non essere i primi della classe, ma neppure gli ultimi. Se torna Dybala siamo contenti, ma anche con un Pellegrini ritrovato ci sentiamo a posto. È tutto cosi il nostro 2023: peggio di come avevamo sognato, ma molto meglio di come abbiamo, ad un certo punto, temuto. [...]

Ricordiamo che ci presentiamo con due campioni che hanno rifiutato la Juventus: Dybala, ma ancora di più Lukaku, due assi tirati fuori dalla manica di José. [...]

Ci vuole coraggio e determinazione. Un risultato a Torino, dopo quello con il Napoli, farebbe la differenza. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)