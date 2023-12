LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE - Daniele Chiffi, uno degli arbitri più noti della Serie A, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'importanza del VAR. Ecco le sue parole.

Come va col VAR?

"La verità è che è una manna dal cielo. Lo sottoscrivo in tutto e per tutto".

Prossimi impegni sul campo?

"Ho un problemino al tendine d'Achille, nulla di grave ma a dicembre resto a riposo".