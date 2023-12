Chi avrà il mal d'Africa?

Poco più di un mese e sarà Coppa d'Africa. Una sorta di incubo o quasi per molte squadre europee che vedranno andare via per circa un mese alcuni dei giocatori migliori. [...] Stavolta si giocherà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. Inizialmente, la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi tra giugno e luglio, proprio per evitare sovrapposizioni con gli impegni dei club europei, ma le preoccupazioni per le condizioni metereologiche in Costa d'Avorio durante la nostra estate ha portato allo spostamento in avanti. [...]

I convocabili della Serie A sono circa una cinquantina, numero che può variare visto che qualcuno è indeciso sul proprio futuro in Nazionale. Una cosa è certa: nessuna delle prime due in classifica subirà scossoni. [...] Anche la Roma non subirà particolari scossoni visto che se ne dovrebbero andare i soli N'Dicka e Aouar, mentre l'Atalanta farà a meno di Lookman (El Bilal Touré è infortunato e tornerà a gennaio. [...]

(gasport)