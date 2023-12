Champions, la Roma c'è. Mourinho spavaldo: "Ero sicuro della vittoria"

"Abbiamo regalato un buon Natale ai tifosi della Roma". Mourinho è stato molto contento al termine della vittoria contro il Napoli, che ha riportato i giallorossi al sesto posto in classifica, a tre punti dalla zona Champions. Anche in questo caso è stato un successo ottenuto negli ultimi minuti e le reti di Pellegrini e Lukaku sono state rispettivamente la 14esima e la 15esima realizzate nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

"Undici contro undici solo una squadra ha giocato per vincere e ha creato due palle gol limpide - il commento di Mou a fine partita -. Nel primo tempo abbiamo avuto sempre il controllo, dopo l'espulsione di Politano ne abbiamo approfittato. Vittoria meritata che ci aiuta a rimanere vicini a dove dobbiamo stare. Dopo cinque minuti ho avuto la sensazione che avremmo vinto la partita". La Roma è in zona Champions: "Con tutti a disposizione ce la giochiamo, purtroppo siamo in difficoltà con la squadra e con il FFP, per questo non si può parlare di un obiettivo. Vediamo cosa riusciamo a fare a gennaio".

(corsera)