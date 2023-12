Champions, il Psg interrompe il sogno della Femminile

Chawinga, Katoto e Albert hanno svegliato la Roma femminile da un sogno bellissimo. In questa stagione in cui in campionato le giallorosse vanno avanti a vele spiegate a punteggio pieno, il ritorno alla realtà è stato brusco. Ieri contro il Psg al Tre Fontane la Roma si è arresa 3-1. La squadra di Spugna aveva iniziato questa gara da seconda forza del girone C e l’ha chiusa da quarta e ultima, complice la vittoria per 1-0 dell’Ajax sul Bayern Monaco. Le ultime due giornate saranno fondamentali, soprattutto la sfida in casa il 24 gennaio contro il Bayern Monaco: lì, per continuare a coltivare il sogno Champions League, sarà obbligatorio vincere.

(corsera)