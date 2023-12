Champions, giallorosse ancora ko con il Psg ma per i quarti resta tutto aperto

Due sconfitte nel giro di sette giorni: la Roma ha perso ancora con il Psg (3-1 al Tre Fontane), l’unica squadra capace di battere in questa stagione – 2-1 al Parco dei Principi – le campionesse d’Italia che in campionato viaggiano a punteggio pieno. Un ko che fa scivolare le ragazze di Alessandro Spugna al quarto posto del gruppo C, dove però ogni discorso sulla qualificazione resta aperto (a gennaio le sfide col Bayern in casa e con l’Ajax fuori). "Siamo usciti con zero punti da due buone prestazioni – l’analisi di Spugna – ma posso rimproverare poco alla mia squadra. In Europa, se non segni quando crei, poi paghi". La 4a giornata: Ajax-Bayern Monaco 1-0, Roma-Psg 1-3. La classifica : Ajax 7, Psg 6, Bayern 5, Roma 4.

(gasport)