Ora c'è da ingegnarsi dopo il 'no' a Bonucci. Pinto guarda in Premier, al tedesco Kehrer (seguito da Rennes, Nizza e Monaco) e all'inglese Chalobah. Più facile arrivare al secondo, in prestito, visto il rapporto con il Chelsea e il fatto che l'ingaggio del centrale dei Blues è di 1.5 milioni di euro, mentre quello del difensore del West Ham è di quasi 3.

(gasport)