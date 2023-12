Celik nei tre di difesa. C'è Sanches

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Turnover obbligato per Mourinho, che oggi pomeriggio contro lo Sheriff si affiderà a una formazione totalmente inedita e soprattutto adattata. Per l'ultima giornata del girone G di Europa League, i giallorossi continueranno a scendere in campo con il classico 3-5-2, seppur ridisegnato nei suoi elementi. In porta tornerà Svilar, che concluderà così le sei gare del gruppo, con la speranza di poter proseguire il percorso in coppa. In difesa i primi cambiamenti: con N'Dicka squalificato e Mancini che, come svelato dal tecnico portoghese, non sarà a disposizione, Llorente sarà costretto agli straordinari, con Cristante che andrà nuovamente a occupare il ruolo di centrale e Celik a completare il reparto come braccetto di destra. Sulle fasce ci saranno Zalewski -che salterà la trasferta a Bologna dopo il rosso con la Fiorentina - e Karsdorp, mentre a centrocampo godranno di un turno di riposo Paredes e Pellegrini. Al posto del Campione del Mondo ci sarà Aouar, alla sesta partita da titolare in Europa League. Al suo fianco ci saranno due gioca-tori di movimento, Bove e Renato Sanches, con il portoghese che non parte dal primo minuto proprio dalla gara d'andata in Transinistria - dove fu costretto al cambio dopo poco meno di mezz'ora a causa di un problema muscolare. La coppia d'attacco sarà formata invece da Lukaku ed El Shaarawy. Dalla panchina Mourinho potrà tuttavia fare i conti su Belotti e una serie di giovani, come Cherubini e Joao Costa.