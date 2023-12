"C'è chi giocherà solo se gli altri sono morti": Lo Special One medita punizioni

Con chi ce l'aveva José Mourinho, quando dopo la gara col Servette ha accusato alcuni giocatori di essere superficiali e altri di aver mancato un'opportunità? Per saperlo, probabilmente, non bisognerà aspettare molto perché domani la Roma affronterà il Sassuolo e dalla formazione che manderà in campo si potrà capire, forse, il senso delle sue parole. [...] Se ci limitiamo ai subentrati, quindi, la lista è breve: Pellegrini, Spinazzola, Belotti e Sanches.

Ognuno di loro, però, ha delle attenuanti: il capitano è reduce da un lungo stop; il Gallo non può considerarsi un titolare, e soprattutto negli ultimi tempi si sta accontentando di scampoli di partite; [...] Sanches, non ha praticamente mai giocato; Spinazzola è un titolare, ha giocato male quando è entrato ma anche lui ha una storia clinica che gli fornisce qualche alibi. [...] Ci saranno punizioni? Anche in questo caso Mou è stato contradditorio: "Lo può fare Guardiola che ne cambia uno con un altro. Io devo continuare a martellare per avere il meglio". Ma poi ha aggiunto: "Se qualcuno mi chiederà di giocare di più, gli risponderò che lo farà quando gli altri saranno morti".

(corsera)