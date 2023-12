La linea difensiva della Roma ha pagato. Oggi, infatti, è attesa la sentenza della Procura Federale su José Mourinho, riguardo alle dichiarazioni relative all’arbitro Marcenaro e a Berardi. L’allenatore portoghese e il club hanno patteggiato e la Procura ha accettato, varando una sentenza abbastanza mite. Mourinho non dovrebbe essere squalificato, ma pagherà una ammenda di 20.000 euro, così come la Roma. L’importo sarà devoluto in beneficienza all’Ail.

(gasport)