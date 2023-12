Calcio moderno. I calciatori come i ballerini di Pollack: Uefa e Fifa li spremono per soldi

"Non si uccidono così anche i cavalli?", diceva il titolo del famoso film di Sydney Pollack. Sì: e anche i calciatori, potremmo dire oggi. [...] Dopo aver alzato a 20 il numero delle squadre partecipanti ai campionati nazionali come in Inghilterra, Spagna e Italia, portando il numero delle partite a 38 (secondo uno studio sulle malattie connesse all'ipermedicalizzazione dei calciatori per abuso di antinfiammatori e altre spericolate pratiche di uso comune, il numero massimo di partite che un calciatore dovrebbe affrontare in un anno è proprio di 38), i calendari nazionali e internazionali sono stati gonfiati a dismisura. [...]

Nel 2018, realizzando un'insana idea di Michel Platini, l'ex presidente Uefa cacciato per corruzione, l'Ente Europeo ha varato la Nations League: un'insulso torneo per nazionali, di cadenza biennale, che va a tappare i buchi degli anni dispari lasciati scoperti da Mondiale ed Europeo. [...] Non contenta, sempre l'Uefa ha deciso due anni fa, sembrandole poche due sole coppe per squadre di club (Champions e Europa League) di far nascere la Conference chiamando altri 32 club, oltre ai 64 già impegnati nelle coppe più importanti, a sfidarsi giocando da un minimo di 6 a un massimo di 15 partite. [...] Se il limite massimo di partite è quello di 38 a stagione, farne giocare 70 a migliaia di calciatori è da criminali. [...]

(il Fatto Quotidiano - Paolo Ziliani)