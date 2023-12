Calciatori vittime dei ladri. E Guardiola li ammonisce: "Via dai social, siete spiati"

Il giocatore del Manchester City e della nazionale inglese Jack Grealish ha subito un furto da un milione di sterline (un milione e 150 mila euro) nella sua residenza del Cheshire mentre giocava mercoledì scorso contro l'Everton. Se ne parla molto in Inghilterra perché il calciatore è stato avvisato del fatto in campo, alla fine della partita. Tutti l'hanno visto impallidire e correre negli spogliatoi. [...] Grealish è stato confortato dal suo allenatore, Pep Guardiola, che gli ha lasciato un giorno libero per riprendersi e migliorare i sistemi d'allarme. [...]

"Dovete smetterla - ha detto Pep a tutta la squadra - di postare sui social ogni cosa che fate e ogni posto dove andate. C'è chi vi guarda e aspetta di vedere dove siete. Oggi bisogna stare attenti. C'è una grande differenza tra le classi sociali". [...] La lista dei calciatori rapinati è così lunga da far pensare che Guardiola abbia proprio ragione. Nicola Zalewski, della Roma, giovedì scorso all'Eur. Mattia Zaccagni, Lazio, un mese fa alla Camilluccia, Chris Smalling, Roma, nella villa sull'Appia Antica, per due volte. [...]

(Il Messaggero)