Calciatori nel mirino: ladri in casa Zalewski

Feste di Natale da incubo per Zalewski, che giovedì è stato vittima di un furto nella sua casa romana. I ladri - dopo aver forzato una porta finestra - sono entrati nell'abitazione dell'esterno giallorosso e hanno portato via oro e oggetti preziosi, il cui valore non è stato ancora quantificato. Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso calciatore che, rientrando in casa, ha trovato l'appartamento a soqquadro. Zalewski ha sporto denuncia e ora sul caso indagano i carabinieri, ma al momento non sono stati rintracciati né i malviventi né la refurtiva.

Un mese fa successe la stessa cosa a Zaccagni, mentre ad ottobre la vittima fu Smalling, il quale fu derubato per la terza volta. Precedentemente toccò anche all'ex allenatore Fonseca, mentre nel caso di Dzeko i ladri entrarono in casa con la moglie e le figlie presenti nell'appartamento e rubarono alcune borse, 500 euro e pochi oggetti di valore. Decisamente più grane il colpo messo a segno ai danni di Menez, al quale furono sottratti circa 100 mila euro di beni tra orologi, gioielli, portafogli e altre oggetti.

(Il Messaggero)