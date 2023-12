Caccia al difensore: piace anche Godfrey

La Roma cerca quindi un profilo low cost che possa essere utile alla causa giallorossa da gennaio fino a giugno. Cinque mesi di prestito, magari con un’opzione di acquisto per la prossima stagione ma non garantita vista l’incertezza sul futuro della panchina e della direzione sportiva. Quel profilo quindi che piaceva alla società, Eric Dier (30 anni) del Tottenham, in scadenza di contratto sarebbe un ingaggio pericoloso per il futuro.

Meno invece quello di Ben Godfrey, centrale dell’Everton fin qui utilizzato con il contagocce ma uscito alla ribalta proprio negli ultimi giorni per una grande partita giocata contro il Burnley: la prima stagionale in Premier League del venticinquenne, oltre al solo minuto in campo contro lo Sheffield United ad agosto. La Roma sta valutando il profilo nella lunga lista di occasioni che ha stilato Tiago Pinto con i suoi collaboratori.

Il general manager, consapevole delle restrizioni economiche della società per via del Financial Fair Play vorrebbe provare a fare un tentativo in prestito secco oneroso per poi eventualmente rinviare qualsiasi discorso con l’Everton a fine stagione.

(Corsport)