Bove rinnova fino al 2028: "Grazie al club"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un rinnovo voluto da entrambe le parti quello di Edoardo Bove, che ieri ha ufficializzato il nuovo contratto con la Roma fino al 2028. Guadagnerà circa un milione. Con 66 presenze e 4 gol con la prima squadra, il classe 2002 ha svolto tutto il percorso con il settore giovanile giallorosso, esordendo con il Crotone il 9 maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina. La prima rete è arrivata invece il 19 febbraio 2022, contro l'Hellas Verona. Quello più famoso rimane tuttavia quello realizzato contro il Bayer Leverkusen, che ha di fatto portato il club capitolino in finale di Europa League.

"Questo rinnovo significa molto per me - ha dichiarato Bove al momento della firma - sono entrato alla Roma che ero un bambino e ancora oggi mi emoziono nel ricordare il mio primo ingresso al Fulvio Bernardini. Negli anni è cresciuta la consapevolezza del luogo in cui mi trovo e oggi desidero ringraziare la società per gli strumenti che mi ha messo a disposizione e per l'opportunità di proseguire il mio percorso nella famiglia giallorossa".

A margine della firma ha parlato anche Tiago Pinto: "Edoardo incarna i principi che vorremmo sempre trasmettere ai ragazzi del nostro settore giovanile - ha affermato il General Manager dell'area sportiva giallorossa - perché indossa la maglia della Roma con senso di orgoglio e responsabilità in ogni momento della sua quotidianità, dentro e fuori dal campo. Ha costantemente messo in luce spirito di sacrificio e devozione al Club ed è per profili come il suo che passa il futuro della Roma".