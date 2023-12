Bove: “Mourinho è un maestro per me”

IL TEMPO (M. CIRULLI) .- Una delle doti principali della Roma targata Mourinho è stata la capacità del tecnico portoghese di gestire i giovani della Primavera, valorizzandoli e utilizzandoli spesso insieme a campioni affermati come Dybala e Lukaku. Uno di questi è Edoardo Bove, che formalmente ha esordito con Fonseca, affermatosi grazie allo Special One. “Il mister mi ha dato tante responsabilità, e ciò mi porta ad avere un legame di grande fiducia, oltre ad aiutarmi a crescere. Ci trasmette mentalità e cattiveria in campo ma anche durante gli allenamenti, è un maestro in questo“. Bove ha poi svelato uno dei suoi idoli calcistici: “Non voglio essere banale, tutti avrebbero voluto condividere lo spogliatoio con De Rossi e Totti, ma uno dei miei calciatori preferiti era Nainggolan, anche per il suo stile di gioco“.