Bove è il capolavoro, Zalewski la gemma. Roma, il futuro con i 13 ragazzi

Li chiama bambini, un po’ per affetto e un po’ per abitudine. Ma soprattutto se li coccola come se fossero davvero dei suoi figlioletti. Sono loro, i giovani di Mourinho, quelli che da quando è a Roma ha lanciato uno dietro l’altro. [...] Nel 2021/22 i vari Felix, Missori, Volpato e Keramitsis; nel 2022/23 Faticanti, Tahirovic, Pisilli e Majchrzak (l’unico non di proprietà della Roma, era in prestito dal Legia Varsavia) e in questa stagione Pagano, D’Alessio, Cherubini, Costa e Mannini, l’ultimo in ordine cronologico, in campo nella partita di Europa League contro lo Sheriff. [...] Qualcuno può restare, qualcun altro no. Mou lo ha spiegato anche di recente. «Con la situazione che abbiamo noi del financial fair play siamo costretti anche a vederli andar via». E’ successo con Felix, ceduto alla Cremonese per 6 milioni più 3 di bonus, ma anche per Missori e Volpato (passati entrambi al Sassuolo per dieci milioni complessivi) e con Tahirovic, andato all’Ajax per 7,5 milioni più uno di bonus. Infine Faticanti, passato al Lecce per un milione più bonus facili e il 35% sulla futura rivendita. I bambini di Mou crescono. E spesso portano anche soldi…

(Gasport)