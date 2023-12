Bove blindato: contratto fino al 2028. E sono già 13 i ragazzi lanciati da José

Edoardo Bove firma il rinnovo fino al 2028. Il "bambino" fatto esordire da Fonseca, ma lanciato da Mourinho, ha chiuso il suo primo vero contratto da grande (un milione circa a stagione, non c'è la clausola rescissoria). [...] Un'ascesa rapidissima che ha impressionato il portoghese a tal punto di chiedere di non metterlo sul mercato perché lo avrebbe voluto sfruttare l'anno successivo. Così è stato, da inizio stagione Bove ha giocato ben otto partite da titolare in campionato e cinque di Europa League. [...]

"Avverto tutta la responsabilità e l'orgoglio che ne derivano - ha detto il centrocampista -. Fino ad ora non mi sono mai percepito un esempio, avendo solamente 21 anni, ma spero che questo rinnovo possa ispirare i ragazzi del nostro settore giovanile". [...] Messaggio rivolto ai giovani come Pisilli, un altro "bambino" di Mourinho che giovedì ha trovato il suo primo gol in prima squadra all'età di 19 anni. E sempre contro lo Sheriff ha esordito Mannini (17), si tratta del tredicesimo giovane che José ha lanciato nel calcio professionistico da quando è a Trigoria. Ecco la lista: Felix, Volpato, Keramitsis, Missori, Faticanti, Tahirovic, Majchrzak, Pagano, Pisilli, D'Alessio, Cherubini, Joao Costa e Mannini. [...]

