Bonucci, sono ore decisive. Sanches e Spinazzola salutano

Sono ore decisive per l'arrivo nella Capitale di Leonardo Bonucci. Dopo l'accelerazione a cavallo di Natale, le parti si stanno prendendo un po' di tempo per definire l'operazione. Si allontana dalla Roma, invece, Sanches: dopo la sostituzione col Bologna e l'esclusione col Napoli, l'ipotesi di un addio già a gennaio è sempre più concreta. (...) Il Flamengo ha raggiunto un accordo con Vina, ma la società giallorossa chiede io milioni e i brasiliani non hanno ancora formulato un'offerta ufficiale. Possibile addio anticipato anche per Spinazzola, che a gennaio potrebbe volare in Arabia

(corsera)