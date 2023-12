Bonucci sceglie la scuola di Mou

C'è più di un motivo che porta Leonardo Bonucci verso Roma e la Roma: bisogna interpretare il futuro. [...] E la spiegazione è tecnica, con uno sguardo a quello che sarà il prossimo step della carriera, uscire dal campo e sedersi in panchina per iniziare il percorso come allenatore. [...] La sfera tecnica e quella professionale hanno senza dubbio un uomo al centro: José Mourinho. Il calciatore è infatti molto affascinato dall'idea di lavorare con lo Special One, e non solo per motivi legati alla sfera tecnica: a Bonucci piace molto il modo in cui il portoghese lavora a livello comunicativo, all'interno e all'esterno. [...]

L'entourage del centrale 36enne, nel frattempo, ha riparlato con l'Union Berlino per la rescissione che comporterà la rinuncia ad un mese di stipendio, mentre il contratto discusso dalle parti prevede un accordo fino a giugno da circa 800.000 euro, senza vincoli o opzioni del caso. [...] Leonardo è super stimolato a dare il massimo in questi sei mesi e ritiene che l'esperienza giallorossa nel suo percorso di tecnico possa essere formativa due volte: come calciatore e, appunto, come prossimo allenatore. Certo, è consapevole di aver diviso e acceso la tifoseria per la sua fede juventina. Ma è pronto a smentire anche i più scettici. [...]

(corsport)