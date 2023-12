Bonucci non si fa, tifosi in festa sul web. Renato Sanches in partenza

Fa strano esultare per un mancato trasferimento nella propria squadra del cuore. Soprattutto se si tratta di un campione d’Europa con 8 scudetti alle spalle. Ma per i romanisti l’arrivo di Leonardo Bonucci sarebbe stato troppo difficile da digerire. L’accordo saltato ha fatto tornare il sorriso ai tifosi sul web, come se la tempesta anti-Bonucci scatenata in questi giorni sui social avesse sortito gli effetti sperati. [...] La Roma deve correre ai ripari e per farlo vuole essere certa di non sbagliare obiettivo. Bonucci sarebbe stato infatti l’ennesimo giocatore in rosa incline agli infortuni. Come Renato Sanches, che saluta la Capitale con sei mesi d’anticipo: a gennaio si lavorerà alla risoluzione del suo prestito. Per questo la società cerca forze fresche. Piace molto Oumar Solet del Salisburgo. Il 23enne francese può lasciare l’Austria con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se il club vorrebbe almeno l’opzione dell’obbligo in caso di qualificazione in Champions della Roma. Il calciatore ha già trovato l’accordo economico con Trigoria. Resta caldo anche l’asse col Chelsea per Trevoh Chalobah. [...] Per i romanisti la vittoria contro il Napoli campione d’Italia è stato il regalo di Natale ideale. Battere anche la Juve sarebbe il brindisi perfetto per iniziare al meglio il nuovo anno.

(La Repubblica)