Bonucci è in Italia e aspetta la Roma

Bonucci è in Italia con l'obiettivo di non tornare più in Germania: nella sua testa ora c'è soltanto la Roma. I contatti vanno avanti da più di una settimana e dal primo istante c'è stata anche l'intenzione dei giallorossi di ragionare sulla fattibilità dell'operazione. L'ex difensore della Juventus è un innesto low cost e sarebbe subito disponibile in questa fase di super emergenza, conosce molto bene Foti e anche lo spogliatoio si è espresso positivamente sull'eventuale arrivo. Il classe '87 non avrebbe problemi a liberarsi dall'Union Berlino e a quel punto la Roma dovrebbe coprire solo gli ultimi mesi, sborsando circa 1 milione di euro.

(corsport)