Bonucci, affare quasi fatto. Ma molti tifosi non ci stanno

Mourinho ha scelto Bonucci: è lui il preferito dell'allenatore portoghese per rinforzare il pacchetto difensivo della Roma. La trattativa è in fase avanzata e il calciatore ha già dato l'ok per il trasferimento nella Capitale. Il nodo rimane l'ingaggio e le pendenze da risolvere con l'Union Berlino, che sarebbe disposto a cederlo a zero. Pinto sta lavorando con l'agente del calciatore ad una risoluzione contrattuale con il club tedesco per poi formalizzare il passaggio a titolo definitivo alla Roma: pronto un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Bonucci ricoprirà il ruolo di Smalling, il quale è ancora alle prese con il problema tendineo: i giallorossi vogliono aspettare il difensore inglese e non ci sarà la rescissione del contratto.

Tantissimi tifosi hanno però manifestato sui social il proprio dissenso per l'operazione Bonucci, ma la bocciatura è soprattutto morale prima ancora che tecnica. L'eventuale arrivo dell'ex Juventus escluderebbe, al momento, l'opzione Solet del Salisburgo.

(La Repubblica)