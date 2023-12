Bologna-Roma, scontro tra gli ultrà: tre agenti feriti

Il bilancio di una domenica di follia è di tre agenti rimasti feriti. Scontri domenica in occasione della sfida di campionato che al Dall'Ara ha visto opposta la Roma al Bologna. Secondo quanto le ricostruzioni prima del match un gruppo di ultras felsinei avrebbe cercato lo scontro con i supporter giallorossi in via XXI aprile con gli agenti costretti a intervenire.

I tafferugli sono stati ripresi in un video successivamente postato sul canale Telegram GruppaOf, dove spesso vengono diffusi i filmati dei tafferugli tra tifoserie. Nelle immagini si notano due gruppi venire a contatto. Tra gli ultras calci, pugni e colpi di bastone, ma anche il lancio di una transenna.

(Il Messaggero)