BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini dal 1', dubbio a sinistra

La Roma sfida il Bologna per il quarto posto senza Dybala e Lukaku. Scelte obbligate per Mourinho, che in porta conferma Rui Patricio e in difesa recupera Mancini al fianco di Llorente e Ndicka. A destra ancora fiducia a Kristensen, mentre dall'altra parte in caso di forfait di Spinazzola è pronto El Shaarawy. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Pellegrini. Davanti il tandem Belotti- El Shaarawy, con Pellegrini pronto a giocare a ridosso del Gallo in caso di dirottamente del Faraone a sinistra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

TUTTOSPORT: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Belotti.

IL TEMPO: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.