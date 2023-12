GASPORT - Dan Ndoye, attaccante del Bologna, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivi e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla partita contro la Roma vinta per 2-0. Ecco le sue dichiarazioni: "Contro la Roma ci siamo comportati da grande squadra. Non so se faremo paura a tutti, ma so che cercheremo di crearla ad ognuno. Mi manca il gol, ma so che arriverà".