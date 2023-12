Bergomi: "Totti è Roma, un legame unico. Alla sua partita d'addio ho pianto"

LA STAMPA - In occasione dei suoi 60 anni, che compirà il 22 dicembre, l'opinionista di Sky Sport ed ex difensore di Inter e Nazionale Giuseppe Bergomi ha rilasciato un'intervista sull'edizione odierna del quotidiano. Tra i tanti argomenti trattati, la figura di Francesco Totti e la sua scelta di dedicare la sua intera carriera alla causa giallorossa. Queste le sue parole:

Lei, Maldini, Totti e Del Piero, I Fab Four, bandiere del calcio italiano?

"Aggiungo Franco Baresi...gente che ha fatto scelte radicali. Qualcuno, di sicuro Totti, rinunciando a vincere più trofei altrove. Lui è Roma, legame unico: alla sua partita d'addio ho pianto".

Si aspettava di vedere la fine del matrimonio con Ilary Blasi diventare telenovela?

"Non stupisce. Quell'uomo è una città, attira interesse e curiosità non domabili e più dettagli circolano più la gente ne vuole. Totti ha carisma. Franco in campo era essenziale, Maldini un leader tecnico, Del Piero inarrestabile. Gente con valori e personalità".