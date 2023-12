Lesione agli adduttori della gamba sinistra. 4 E' questo il risultato degli esami a cui si è sottoposto Aouar, che ovviamente non è partito per Bologna. Il centrocampista si era fermato durante la gara di Europa League contro lo Sheriff e tornerà nel 2024. Recuperati Mancini, Spinazzola e Azmoun: il primo partirà titolare in difesa, gli altri due dovrebbero partire dalla panchina.

(corsera)