Aouar, infortuni e prove flop a parametro zero

Quanto vale realmente un parametro zero? Dipende, come tutto. Dipende, ad esempio, dalla causa che ha determinato il suo status di «svincolato». Uno, forte o scarso che sia, può (ri)trovarsi senza contratto per scelta propria o per scelta altrui. Ma, poi, conta soltanto ciò che riesce a dare una volta firmato un nuovo accordo. Prendiamo Houssem Aouar, arrivato gratis nella passata estate: cosa/quanto ha dato finora alla Roma? Poco, raccontano le cronache. Contro lo Sheriff, ieri sera, ha avuto un'altra occasione per dimostrare di non essere stato scelto a caso ma dopo meno di un tempo ha alzato bandiera bianca, vittima dell'ennesimo problema fisico. (...) Se un parametro zero (tipo Aouar) non riesce a imporsi e sta più fuori che dentro il campo, forse la colpa non è esclusivamente sua ma anche di chi l'ha ingaggiato non pagando un euro.

(corsera - M.Ferretti)