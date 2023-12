Amaro Dybala: lesione La Joya torna nel 2024 Lukaku ok per il Napoli

Il Giudice Sportivo, come da regolamento, ha inflitto una giornata di squalifica a Lukaku dopo il cartellino rosso di domenica. Sorprendente in negativo è invece l'esito degli esami approfonditi ai quali si è sottoposto ieri

: lesione al flessore della coscia sinistra. Una sciagura, l'ennesima della recente carriera della Joya che sembrava essere uscito in tempo contro la Fiorentina . La diagnosi, però, non lascia dubbi. Dybala starà fuori fino al 2024 (tre settimane di stop). Il che vuol dire niente

Bologna Napoli Juve e Cremonese

. Niente lesioni e solo un risentimento per l'iraniano che potrebbe recuperare per Bologna così come Spinazzola. Tra le imprecazioni per il crack di

Dybala e il Bologna

LEGGO (F. BALZANI) -(in coppa Italia). L'obiettivo è provare a tornare con l'il 7 gennaio. Ultima di un poker di sfide decisive nella corsaSi tratta del 7° stop da quando l'ex juventino gioca a Roma, circa 30 le partite saltate per infortunio in meno di un anno e mezzo. A rincuorare parzialmente Mou c'è stato l'altro esito degli esami, quelli diperò c'è anche la gara (quasi) inutile con lo Sheriff. Previsto turn over. Sarà l'occasione per rivedereche ieri ha smentito: «Mai detto di essere andato da uno sciamano».