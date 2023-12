Allegri vede la vetta. Ora non può fermarsi

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Allegri sorride: Chiesa, Vlahovic e Locatelli recuperano per l'ultima sfida dell'anno solare. I tre giocatori ieri hanno lavorato con il resto dei compagni e saranno a disposizione per la partita di domani sera in programma allo Stadium contro la Roma. La Juve recita il ruolo di antagonista dell'Inter in una stagione che assegna i favori del pronostico ai nerazzurri; domani sera - per la prima volta dopo lungo tempo - i bianconeri scenderanno in campo conoscendo già il risultato della formazione di Inzaghi di scena questa sera a Marassi contro il Genoa. La Juventus si avvicina alla partita contro i giallorossi con la consapevolezza di aver compiuto un percorso apprezzabile: Allegri aveva chiesto quaranta punti al giro di boa, e l'obiettivo è stato centrato con due partite di anticipo rispetto alla fine del girone di andata. I numeri sono ottimi se non comparati con quelli della capolista che rasentano la perfezione; dodici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, quella rimediata contro il Sassuolo: da lì in avanti la Juventus ha costruito un percorso nobile ottenendo nove successi e tre pareggi. L'esame contro la Roma rappresenta un ostacolo significativo, ma la Juventus ha quasi sempre conquistato l'intera posta in palio allo Stadium ottenendo la miglior media punti casalinga (2,50) di tutta la Serie A con sei vittorie e due pareggi nelle prime otto sfide disputate a Torino. Allegri non vuol perdere di vista la vetta della classifica avendo la celata ambizione di poter competere anche per il titolo: la mancata partecipazione alle coppe Europee nella seconda parte della stagione potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo quando la fatica inizierà a farsi sentire sulle gambe degli antagonisti. Lo scontro diretto con l'Inter è in programma a Milano il 4 febbraio, e i bianconeri cercheranno di arrivare a quella data con una distanza minima; oltre al confronto con i giallorossi, la squadra di Allegri affronterà due volte la Salernitana (la prima sfida, in coppa Italia) e successivamente Frosinone, Sassuolo, Lecce ed Empoli. Un calendario alla portata dei bianconeri che potrebbero ridurre il gap di svantaggio dalla formazione ne di Inzaghi, chiamata a sostenere anche la trasferta in Arabia Saudita per la final four della Supercoppa Italiana. Il tecnico livornese per la sfida di domani sera contro la Roma si affiderà ancora una volta al 3-5-2: oltre a Szczesny, la linea di difesa vedrà Danilo, Bremer e Gatti che torna dal primo minuto dopo la panchina di Frosinone. A centrocampo Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Cambiaso sostituito sulla corsia di sinistra dall'americano Weah, mentre sulla fascia opposta ci sarà Kostic. Sulla mediana torna dal primo minuto Locatelli, con lui giocheranno Rabiot e McKennie. Il rebus maggiore riguarda l'attacco dove Allegri ha giocatori in abbondanza; il tecnico sfrutterà al meglio la rifinitura di oggi per scegliere il tandem offensivo: al momento tutti gli indizi portano a Chiesa e Vlahovic.