Allegri pensa al turco Yildiz. Dubbio Chiesa

IL TEMPO (SIM. PIE.) - Caccia al tredici. La Juventus di Allegri cerca il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato; l'unico ko risale al 23 settembre scorso quando arrivò la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Da quel momento in avanti sono arrivati nove successi e tre pareggi che hanno spinto la formazione bianconera a ridosso del vertice. Dopo il successo ottenuto nell'ultima di campionato contro il Frosinone, ora la squadra juventina attende la visita della Roma in uno scontro d'alta classifica.

In palio ci sono punti preziosi per la Champions League, anche se le ambizioni non lasciano limiti alla provvidenza: l'Inter ha quattro lunghezze di vantaggio e un organico decisamente più completo, ma anche un impegno di Champions League che potrebbe togliere non poche energie strada facendo: per questo motivo, Allegri non vuole perdere troppo terreno dalla vetta in vista del girone di ritorno che presenterà non pochi ostacoli lungo il percorso della formazione di Simone Inzaghi.

Ieri la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi ai giocatori; alla ripresa degli allenamenti Chiesa ha svolto una seduta atletica differenziata: con lui si sono allenati a parte anche Perin, Alex Sandro e De Sciglio. Per l'ultima sfida dell'anno in programma allo Stadium il tecnico Allegri dovrà sciogliere qualche dubbio in avanti: Chiesa è in dubbio (dovrebbe recuperare quanto meno per la panchina), Kean non è al meglio: dopo il gol realizzato contro il Frosinone, il turco Yildiz si candida nuovamente per un posto da titolare.