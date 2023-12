Alex Sandro e Locatelli, la Roma è in dubbio

Un Natale, in casa Juventus, con tre punti in più sotto l'albero, ma anche con qualche giocatore acciaccato e a rischio per la sfida contro la Roma. Se a Torino era già rimasto Chiesa, che dovrebbe recuperare per il big match di sabato, dallo Stirpe di Frosinone sono usciti malconci Alex Sandro, Locatelli e McKennie. Contro i giallorossi inoltre mancherà sicuramente Cambiaso, il quale era diffidato ed è stato ammonito. A destra quindi dovrebbe esserci Weah oppure Allegri potrebbe ricorrere al jolly McKennie, sempre che il texano riesca a recuperare dal problema alla coscia destra. L'infortunio più serio è quello di Alex Sandro, il quale si è fermato per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, e oggi sarà visitato al JMedical: probabile che il suo 2023 sia già concluso. Locatelli invece ha preso una botta al bacino ed è apparso assai dolorante, motivo per cui domani mattina verrà valutato. Nel caso non dovesse farcela, la maglia da titolare dovrebbe andare a Nicolussi Caviglia.

(tuttosport)