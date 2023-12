Albertini: "Roma-Feyenoord? La qualificazione dipende da se stessi, non solo dal peso degli avversari"

CORSERA - L'ex difensore del Milan e attuale presidente del settore tecnico della FIGC Demetrio Albertini ha rilasciato un'intervista sull'edizione odierna del quotidiano, commentando i sorteggi europei delle squadre italiane in Champions ed Europa League. Queste le sue parole sulla Roma, estratta nuovamente insieme al Feyenoord: "Intanto i giallorossi, viste le recenti esperienze, hanno dimostrato che l'Europa League e la Conference sono obiettivi più che dignitosi e in grado di dare un senso alla stagione. Dipende tutto da Mourinho e dalla sua squadra. Come per il Milan: la qualificazione dipende da se stessi, mica solamente dal peso degli avversari".