Accertamento fiscale: la finanza bussa a casa Totti

La guardia di finanza bussa a casa di Francesco Totti. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno notificato all'ex stella della Roma un atto di verifica fiscale. Si tratta di un accertamento che, per diverse annualità, verrà svolto nei confronti di Totti. In pratica verrà passato al setaccio lo stato fiscale del campione per appurare che sia tutto in regola. L'accertamento a cui verrà sottoposto l'ex capitano giallorosso non è un atto di accusa, ma si tratta di un controllo di natura amministrativa e non ha un rilievo penale. Insomma, non significa che Totti abbia evaso il fisco. Ovviamente il controllo servirà per verificare la regolarità dei pagamenti ricevuti, delle numerose sponsorizzazioni e delle tasse. […] Totti resta un personaggio tra i più noti della Capitale. E, non bastasse, la sua separazione da Ilary Blasi lo ha riportato al centro della ribalta mediatica. Ad ogni modo, se qualcosa dovesse andare storto, se la documentazione acquisita dalla finanza a casa dell'ex capitano non dovesse quadrare, solo a quel punto potrebbe scattare la denuncia penale.

(La Repubblica)