A rischio i diritti tv. L'Europarlamento: «Il geo-blocking può essere rimosso»

Con una risoluzione (non vincolante) approvata con 376 voti a favore, 111 contrari e 107 astenuti, il Parlamento europeo ha chiesto di mettere fine alle restrizioni geografiche, il geoblocking, come già fatto per gli acquisti ondine, anche per i contenuti digitali

protetti da copyright, come e-book, musica, software e giochi, calcio in streaming compreso: ad esempio un utente italiano potrebbe acquistare su piattaforma estera le partite di serie A. Se la restrizione cadesse, sarebbe a rischio tutto il sistema europeo dei diritti tv sul calcio.

(Il Messaggero)