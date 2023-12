A Bologna senza attacco. C'è Belotti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il pareggio con la Fiorentina la sfida col Bologna diventa uno scontro diretto per il quarto posto e la Roma andrà al Dall'Ara in piena emergenza offensiva. Contro la squadra di Thiago Motta il club capitolino dovrà innanzitutto fare i conti con gli infortuni. Sia Dybala sia Azmoun, infatti, salteranno la trasferta in Emilia a causa dei rispettivi problemi muscolari. Oltre al campione del mondo e l'iraniano, Mou farà a meno anche di Lukaku. Oggi il giudice sportivo si pronuncerà sulla sanzione al centravanti belga, sicuro di saltare la gara di domenica. Poche quindi le soluzioni in attacco per cercare di arginare la difesa rossoblù - che ha perso solamente una volta tra le mura domestiche - con Belotti praticamente certo di giocare dal primo minuto viste le numerose assenze. Al fianco del Gallo l'indiziato principale è El Shaarawy, l'unico altro giocatore con doti offensive a disposizione dell'allenatore. I problemi non si fermano nel reparto avanzato. Con il cartellino rosso di Zalewski, lo Special One è alla ricerca di una soluzione alternativa anche per la fascia sinistra dove ha perso anche Spinazzola per un fastidio alla coscia destra nel riscaldamento la scorsa domenica. La buona notizia arriva da Abraham che ieri a Trigoria è tornato a lavorare con il pallone a sei mesi dal terribile infortunio al ginocchio. Sarà a disposizione nel 2024, ma bisognerà aspettare almeno il mese di febbraio.