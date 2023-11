Voglia di derby

Lo avevamo lasciato alle lacrime di Cagliari e ai tremori che aveva provocato nel cuore dei tifosi della Roma. Il colpo di Prati, il ginocchio girato, il grido, l’uscita dal campo dopo appena quaranta minuti. [...] L’ultima volta che gli era successo aveva la maglia della Juventus addosso e si fermò per circa tre mesi; stavolta invece è pronto a tornare in campo domani dopo meno di uno. Pessima notizia per il Lecce, verrebbe da dire, se si pensa che l’attaccante argentino ha realizzato quattro reti in quattro sfide di Serie A contro la squadra salentina. [...]

L’impressione, però, è che quella dell’Olimpico per Dybala sia una sorta di avvicinamento al match della domenica successiva, cioè al derby con la Lazio. [...] Una cosa è certa, citando le parole di José Mourinho, "c’è una Roma con Dybala e una Roma senza". [...] Inutile dire che il probabile formarsi fin dal primo minuto della coppia con Romelu Lukaku offra alla Roma un pacchetto di garanzie straordinario, anche se il minutaggio dell’argentino – che parta dall’inizio o meno – dovrà essere gestito con attenzione proprio perché reduce da un mese di assenza. [...]

(gasport)