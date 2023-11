Viens: "Scudetto bis, ma non solo. Saremo al top anche in Europa"

CORSPORT - Un impatto devastante. Evelyne Viens (si pronuncia alla francese: Viè) è riuscita in una doppia impresa in questo avvio di stagione. La prima: segnare 7 gol nelle 10 partite che la Roma Femminile ha vinto in successione. La seconda: far dimenticare ai tifosi Andressa, una giocatrice con caratteristiche diverse, ma di cui ha preso numericamente il posto nella rosa di Alessandro Spugna. Viens ha scelto la Roma e La Roma ha scelto Viens. La chimica ha fatto il resto. Viens ha rilasciato un’intervista al quotidiano parlando delle sue sensazioni in vista della Champions League e dell'ipotesi Scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

Il secondo scudetto...

«Abbiamo diversi obiettivi quest'anno. Vogliamo continuare a migliorare per cercare di diventare un top club anche in Europa».

Domani farà il suo esordio in Champions nella trasferta contro il Bayern Monaco. Sensazioni?

«Il Bayern è un'ottima squadra, cercherà di imporre il suo stile di gioco, ma alla fine si tratta di una partita di pallone, su un palcoscenico molto importante, ma rimane una semplice partita, potrà succedere di tutto».

Sogna di giocare all'Olimpico? C'è già stata?

«Sono stata allo stadio nel giorno della presentazione di Lukaku. Sarebbe un sogno giocare lì un giorno con così tanti tifosi».