"Unica", quando l'inclusione passa per il calcio

Un "calcio che dà un calcio" a qualsiasi forma di esclusione. Ha preso il via il 19 novembre scorso la manifestazione "Unica", il primo torneo inclusivo fondato sulla diversità, per dare spazio a persone con varie disabilità fisiche, motorie e intellettivo-comportamentali, organizzato dalla Lega Calcio a 8. Le sei squadre partecipanti sono state inserite in un unico girone e si affronteranno in gare di andata e ritorno da due tempi da 15 minuti ciascuno. "Emozione unica. L'obiettivo è dare a questi ragazzi la possibilità di provare le emozioni che si vivono normalmente su qualsiasi campo da calcio e che altrimenti rischiano di non vivere mai", le parole di Maria Iole Volpi, responsabile della sede di Roma di Insuperabili.

(Avvenire)