Un derby all’attacco: Immobile il veterano e Lukaku il debuttante

La prima volta di Lukaku, l’ennesimo record da centrare per Immobile. Il duello tra i centravanti di Roma e Lazio è il tema forte di un derby che nessuna delle due può permettersi di perdere. Gli uomini di Mourinho perché reduci dalla prestazione «orribile» di Praga, quelli di Sarri perché sarebbe la sesta sconfitta in dodici giornate, impossibile poi pensare alla qualificazione in Champions League, obiettivo di entrambe le squadre. [...] Da parte sua, Lukaku non vede l’ora di debuttare nel derby romano, dopo i 34 disputati – 11 gol – con 5 squadre diverse. A Milano ne ha vinti 7 su 8, e 5 addirittura di seguito tra campionato (4) e Coppa Italia: dopo uno dei trionfi si era autoproclamato re di quella città, adesso vuole conquistare definitivamente i tifosi della Roma, già pazzi di lui per i nove gol segnati in 13 partite con la maglia giallorossa, l’ultimo al 94’ contro il Lecce. [...] Mourinho ha appena ricordato al tecnico toscano la differenza abissale dei rispettivi palmarès, però il portoghese nel derby romano è sotto 3-1: comunque vada, prevedibili scintille tra i due.

(La Repubblica)