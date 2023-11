Ultrà olandesi in città: è allarme per il derby

Poche decine, misti e a volte confusi con altri supporter stranieri, quelli dell'Union Berlino ieri nella Capitale sulla rotta per Napoli dove oggi si giocherà un altro match di Champions. Di sicuro i "Vaks" di Rotterdam ieri sono approdati a Roma nonostante il divieto della trasferta e l'impossibilità di accede re in serata all'Olimpico per la partita contro la Lazio. Lo hanno fatto salutando sui social, postando le immagini dell'aereo appena atterrato a Fiumicino, inviando "cartoline" con il Colosseo sullo sfondo agli ultras di casa nelle chat criptate e non, come segno di sfida. E poi lo scherno, minimizzando: «Non ci vogliono per un danno a una fontana». Quando la fontana in questione è il monumento, patrimonio universale, della Barcaccia di piazza di Spagna, vandalizzata e oltraggiata nella trasferta di Europa League contro la Roma del 19 febbraio 2015. Ieri sera sono circolate anche foto scattate dentro lo stadio, dall'area Vip, con il post: «Non puoi bannare un tifoso del Feyenoord». […] La tensione rimane alta in previsione della stracittadina tra Lazio e Roma che animerà l'Olimpico domenica. Plausibile che il loro viaggio dai Paesi Bassi non sia stato fatto solo per consumare una birra all'ombra del Cupolone. Piuttosto, il timore degli investigatori della Digos è che il derby di Roma possa fare da calamita e detonatore per le rivalità incrociate di gruppi stranieri "infiltrati” e la Città Eterna trasformarsi in terreno di scontro conto "terzi". Gli olandesi, dunque, potrebbero prolungare il loro soggiorno. […]

(Il Messaggero)