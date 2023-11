Udinese, difesa da scegliere: in 4 per un posto. Tocca a Ferreira?

In quattro per un posto, proprio così. L’Udinese prova a far punti con la Roma e all’Olimpico sono in quattro a lottare per il ruolo di “braccetto” sinistro nell’imprescindibile difesa a tre. Cioffi paria con tutti, Cioffi dà una possibilità a tutti, Cioffi non esclude nessuno. Il tecnico subentrato ad Andrea Sottil, ha ridato fiducia e autostima a una squadra che ora ha acquisito la consapevolezza fondamentale per uscire dalla zona a rischio in cui ancora si trova. [...] Viene da pensare che Il vero ballottaggio sia tra Kabasele (578 minuti, il più utilizzato dei quattro), che ha scontato il turno di squalifica, e Ferreira. Ma allenatore e società hanno grande fiducia nello sfortunato protagunista della partita cuntro la Dea, Thomas Thiesson Kristensen, 2002 danese sul quale i Pozzo hanno investito quasi cinque milioni.

(Gasport)