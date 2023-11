Totti, possibile futuro in FIGC: Gravina lo vorrebbe come ambasciatore della Nazionale

Nella giornata di ieri è andato in scena all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù l'attesissimo incontro tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale è stato accompagnato da una delegazione dell'Italia e tra i presenti vi era anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, non è da escludere un futuro in Nazionale per l'ex numero 10 della Roma. Al Capitano piace stare a contatto con la squadra, ma quel ruolo è già occupato da Gianluigi Buffon, motivo per cui Gravina vorrebbe regalargli la possibilità di rappresentare l'Italia a livello di immagine come ambasciatore.

(Il Messaggero)