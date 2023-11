Totti per sempre

IL ROMANISTA - Dei cento minuti e spicci, poco più di una partita, della spettacolare intervista di llary Blasi visibile da ieri mattina su Netflix (e già vista da una enorme platea di persone stando almeno alle condivisioni pubbliche, alle recensioni già rilasciate, ai trending topic dei relativi hashtag social, e siamo solo alla prima giornata di vita) ci interessa perlopiù un solo particolare: quell'immagine suggestiva, ancorché solo raccontata, di Francesco Totti che nei giorni successivi al suo commovente addio al calcio se ne stava sul divano tutto il giorno, per più giorni, a riguardare a loop le immagini di quel terribile eppure magnifico evento. […] Delle bugie, delle corna, delle omissioni, dei dispetti, dei messaggi spiati e dei regali nascosti nelle intercapedini invece ci interessa meno. Netflix ha fatto l'ennesimo colpo, la signora Blasi ha decisamente elevato il gradimento intorno alla propria immagine pubblica, i comportamenti di Francesco saranno biasimati dal solito improvvisato tribunale social e chissà se ne saranno influenzati i giudici del tribunale vero che saranno presto chiamati a decidere come dovrà essere spartito il patrimonio e magari di chi sono realmente i Rolex. Ma sul Romanista di tutto questo continuerete a non trovar traccia. Quel che ci interessava di Francesco abbiamo smesso di raccontarlo sei anni e mezzo fa. E per quello lo ameremo per sempre.