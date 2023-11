Totti: «Mi vedo direttore tecnico»

Totti chiama la Roma, ma Dan Friedkin non risponde. L'ex numero 10 lancia l'ennesimo segnale per dire che vorrebbe rientrare a Trigoria dalla porta principale. (...) «Mi piacerebbe avere un ruolo accanto alla squadra, il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi...», dice l'ex capitano in un'intervista a Dazn e Sport Graphic Number rilasciata in Giappone, al suo ex compagno ai tempi dello scudetto del 2001 Nakata. Totti saprebbe schermare la società dalle critiche e difenderla quando ce n'è bisogno. Ruolo, per adesso, affidato esclusivamente a Mourinho. (...)

(Il Messaggero)